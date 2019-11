Gasperini: “Possiamo ancora superare il turno in Champions. Zapata? Non ci sarà”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato così ai microfoni di Sky alla vigilia della sfida di Champions contro la Dinamo Zagabria: “Zapata? Non sarà convocato, l’infortunio purtroppo c’è ancora, bisogna aspettare. Il pareggio contro il City? È stata una partita importante perché ci ha dato credibilità anche in Champions, una manifestazione che per noi è partita male ma nonostante questo abbiamo la possibilità di raddrizzarla. Questo è un girone di sei partite, quando c’è una squadra come il City che fa sempre risultato c’è possibilità. Vincendo, saremmo ancora in corsa per superare il girone. Meglio Ilicic finto nove o Muriel? Li abbiamo a disposizione intanto, cosa che in campionato non avevamo. Ci penso stanotte, ne parliamo domattina. Chi entra può dare la svolta decisiva”, ha chiuso Gasperini.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta