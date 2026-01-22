Gasperini: “Pisilli resta, Ferguson ha cambiato mentalità. Ghilardi e Ziolkowski? Con il tempo diventeranno più sicuri”

22/01/2026 | 23:49:12

Gasperini ha parlato in conferenza stampa del futuro di Pisilli e non solo: “Se rimane? Sì, assolutamente. Non solo per i gol, ma per la prestazione fatta: è migliorato tanto, perde poche palle. Deve ancora un po’ maturare, ma siamo davanti a un ragazzo di valore. In più, lo contraddistingue la capacità di calciare. Ferguson? Già da qualche partita ha cambiato condizione e mentalità: ora è presente, ha un suo peso. Poi, si può giocare più o meno bene, però adesso è un giocatore più presente e non impalpabile come a inizio stagione. Va detto che è giovane, l’importante è che dia dei segnali. Soulé? Mi sembra che sia a un livello già abbastanza redditizio. L’anno scorso faceva il quinto, ora l’ho portato più avanti e ha ancora dei margini di cresciti. Lui ha tutte le capacità, già è a un livello molto buono ma si può sempre migliorare. Ghilardi? Rispetto a inizio anno, ora è più sicuro. Contano le prestazioni, la crescita si vede in campo: è più sicuro, quindi gioca di più. Lui con queste prestazioni ci dà più sicurezza. Vale anche per Ziolkowski, anche se ogni tanto cala in partita, ma spero che il prossimo anno sia ancora più sicuro. Per loro non è facile essere competitivi a questi livelli, gli serve magari più tempo, ma ci arrivano”.

foto x roma