Gasperini: “Pescare dagli svincolati? Molto difficile. Su Dybala e Ndicka decideremo oggi”

04/09/2026 | 14:53:04

Gasperini ha presentato in conferenza stampa la partita contro l’Atalanta: “Dopo nove anni di grandi soddisfazioni all’Atalanta ho preso una scelta non facile ma sono felice di averla fatta. A Bergamo non c’erano più le condizioni per andare oltre quanto avevamo fatto. E io volevo sentirmi ancora vivo: Roma è stata il massimo in questo senso. C’era anche una squadra da migliorare. NDicka sta molto meglio, credo che domani sia della partita, proveremo lui e Dybala oggi. Pellegrini ha iniziato a fare qualcosa con il gruppo, per giocare però forse l’Inter o dopo la sosta. Cosa ha Paulo? Nulla di particolare, gli esami non hanno evidenziato nulla. Oggi prova, l’importante è che lui si senta sicuro e tranquillo anche perché avremo 3 gare questa settimana, tutte partite importanti e bisogna essere al meglio. Pescare dagli svincolati? Molto difficile. Non so quali siano le opportunità ma non ci conterei molto”.

foto x roma