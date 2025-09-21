Gasperini: “Pellegrini? Ha tutto per fare bene. Il derby è straordinario”

21/09/2025 | 15:21:00

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa nel post-partita del derby della capitale. Queste le sue parole:

“Pellegrini? In allenamento vedo un giocatore forte, ora serve farlo diventare un atleta con personalità e continuità di rendimento. Ha 29 anni e tutte le qualità per fare bene: gioca con poco dispendio perché possiede tecnica e visione. Può diventare un calciatore eccellente anche sul piano atletico”.

Sul derby:

“Il derby è straordinario: la gente ci tiene, è una festa che ti coinvolge. Abbiamo giocato bene, senza timori per possibili polemiche in caso di sconfitta”.

Foto: Instagram Roma