Gasperini: “Pellegrini convocato, il problema è il contratto. Dybala valore aggiunto, da Dovbyk mi aspetto energia”

29/08/2025 | 14:22:02

Gasperini in conferenza stampa ha sciolto anche il nodo Pellegrini: “Lorenzo sarà convocato, ha finito il recupero e si è allenato con la squadra. Io ne ho parlato, devono trovare la soluzione migliore loro: finalmente hanno fatto dei colloqui insieme società e giocatore. Lui è maturo, è attaccato alla Roma ed è disponibile nel fare altre scelte. Non lo fate passare come scarso, vuole giocare per raggiungere i propri traguardi. Il problema è il contratto, ma capita nel calcio: gli auguro il meglio se va via, il problema è che manca poco. E se dovesse rimanere? Ne parliamo il 2 settembre. Anche i calciatori hanno delle esigenze. Dybala? E’ un valore aggiunto quando sta bene e soprattutto quando non ha problemi di natura fisica. È un grande giocatore, ma nessun giocatore può essere spiazzante per la Roma che deve avere una propria forza a prescindere dall’individuo. Dovbyk? Purtroppo con me ha avuto una sosta iniziale per infortunio e con me è stato sempre molto positivo. Ha svolto allenamento con impegno e non ho alcun appunto da fare. Quello che mi aspetto da lui domani è portare tutta la sua energia per ottenere il risultato”.

Foto: Instagram Roma