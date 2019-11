Gasperini: “Partita dominata, volevamo fortemente questa vittoria. Gomez? Si è esaltato”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, dopo il successo contro la Dinamo Zagabria è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport: “Il risultato è molto stretto per la partita. Primo tempo più combattuto e falloso, ma lo sapevamo, mentre il secondo l’abbiamo dominato in lungo e in largo. Con un altro gol o due eravamo ancora più contenti, ma volevamo vincere e l’abbiamo fatto bene. Abbiamo dimostrato che l’andata è stata un episodio e ce la giochiamo. Avevamo tutti voglia di fare una prestazione stile campionato, ci mancava questa vittoria e la volevamo fortemente. Quelli come il Papu in certe circostanze si esaltano. Lui come tutta la squadra. Muriel? Ha fatto molto bene. Anche lui poteva segnare di più ma ha lavorato bene da riferimento centrale. Partita positiva da parte di tutti. Le sue condizioni? Vedremo domani, penso sia un affaticamento. Sono fiducioso”.

Foto: Twitter ufficiale Gasperini