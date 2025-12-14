Gasperini: “Partita attesa. Il Como è una certezza. Ndicka ci sarà”

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Como.

Queste le sue parole: “È sicuramente una partita attesa, il Como è ormai una certezza, non una sorpresa. Non solo per gli investimenti fatti, ma per la qualità dei giocatori, del gioco che esprime nelle partite, con cui si misura contro le migliori squadre. È indubbiamente una delle realtà migliori, veder giocare il Como è sempre molto piacevole. Penso che domani vedremo una partita con due squadre che cercheranno di ottenere il massimo, senza tanti sotterfugi. È una partita non determinante, ma molto importante. Determina i valori della classifica, è una classifica molto corta, con tante squadre tra le quali c’è anche il Como, dunque una partita di livello”.

Fabregas? “Sicuramente ha dato un’impronta importante al Como, non solo per i talenti giovani molto bravi, ma anche per identità di gioco, è sicuramente una squadra che predilige il risultato attraverso lo spettacolo, la capacità di giocare, con alcune varianti interessanti, tipo gli esterni che giocano dentro il campo. Si mette spesso con diversi giocatori offensivi in campo, un po’ come la scuola spagnola, giocando sulla tecnica e la capacità di palleggio della squadra”.

Ha novità sulle situazioni di El Aynaoui e Ndicka? “Ndicka rimane, domani è presente, il resto si vedrà nelle prossime partite. Per quanto riguarda El Aynaoui, il Marocco si è appellato alla Fifa, quindi aspettiamo la Fifa. Questa è una giornata di campionato dove chi ha potuto giocare di sabato e domenica ha potuto utilizzare i giocatori impegnati nella Coppa d’Africa e noi che dobbiamo giocare di lunedì, invece, abbiamo questa richiesta di non poterli utilizzare anche se la giornata è la stessa, aspettiamo quello che deciderà la Fifa”.

In cinque mesi cosa l’ha conquistata di questa Roma? E cosa crede che si dovrà migliorare? Inoltre, le piacerebbe chiudere la carriera qui?

“Sì, ma non subito, non in fretta… (ride, ndr). È stato un impatto molto positivo, al di là delle migliori previsioni. Sono venuto con l’intenzione e la speranza di fare un bel lavoro, con la convinzione che questo potesse essere un ambiente giusto e ideale. Al di là di quello che si diceva sull’ambiente difficile di Roma, sul fatto che il mio arrivo non fosse così condiviso da tutti, però dopo attraverso il lavoro, le prestazioni, il comportamento della squadra, dei giocatori, il supporto dei tifosi, abbiamo fatto passi in avanti. Noi dobbiamo essere ambiziosi, sempre. Certo che ci dobbiamo migliorare, tutte le squadre, tutte le società vogliono giocare per i posti alti della classifica, principalmente per un ordine economico, purtroppo è così. Anche noi per raggiungere quegli obiettivi, appetibili da tutti, vediamo che sono tutti avvelenati, noi non dobbiamo essere avvelenati, ma coesi, compatti. Tifosi, squadra, società, modo di lavorare. Noi dobbiamo non essere arroganti, ma molto ambiziosi. E per essere ambiziosi dobbiamo lavorare molto”.

Cosa manca alla Roma per essere più in alto? È solo una questione di rosa e di giocatori? “Mettiamola così. Ci sono tutti gli ingredienti, dobbiamo impastarli bene per farli uscire. C’è il pubblico, c’è una società facoltosa, c’è la possibilità di fare uno stadio, c’è la possibilità di far crescere una squadra, se ultimamente c’è stato qualche problema è che per raggiungere certi obiettivi bisogna far di più. Non è sfortuna, bisogna fare delle valutazioni giuste, questo è fondamentale. Valutare bene il tutto, migliorarsi, ma poi le condizioni per migliorarsi ci sono tutte”.

Lei ha sempre parlato di un nucleo portante di questa squadra, ma con il Celtic ha vinto contando anche su altri giocatori. Dunque, a che punto è la gerarchia della rosa? “Non è che contro il Celtic c’è stata questa varietà. Sono molto contento per Pisilli, Rensch aveva già dato qualche risposta, El Aynaoui ancora di più, sono contento per Ferguson, El Shaarawy è qui da una vita. È chiaro che come squadra abbiamo bisogno di giocare ad alti livelli, dove stiamo giocando in Europa e in campionato, fino a certi livelli va bene, ma poi dovremo alzare ulteriormente il tiro quando avremo partite e squadre più competitive, più forti, per raggiungere traguardi sempre migliori. Abbiamo dei giovani che stanno crescendo, quindi va bene. Globalmente la squadra è stata protagonista fino adesso, sia nel nucleo importante, sia chi è venuto dopo. Hanno sempre avuto le occasioni, tutti, di poter giocare, e tutti le avranno per ritagliarsi gli spazi. Ma le gerarchie ci saranno sempre”.

Lei ha sempre detto “Dybala deve stare bene”. Che momento è per lui a livello fisico? Per domani ha la forma fisica per giocare?

“Vediamo l’allenamento di oggi. Lui ha avuto un momento molto positivo, ma come tutti i giocatori importanti devono stare molto bene perché il calcio di oggi non ti permette una condizione precaria. Sia fisica, sia nervosa, motivazionale. E le cose si vedono nelle prestazioni, nel campo, negli allenamenti, nella partita. Nessun dubbio quando lui sta molto bene”.

A proposito di Dybala, potrebbe avere un ruolo alla Muriel? Cioè, un subentrante spesso decisivo.

“Io mi auguro anche di più, dipende da lui, non dipende da me o da altre cose. Per me parla sempre il campo, quello dà le risposte. Lui quando è stato bene ha sempre giocato, anche partite intere, anche per più incontri di fila. Il tema è sempre quello, è inutile andare a trovare altre cose”.

Ferguson ad oggi è più un giocatore da Gasperini?

“Mah, non deve essere un giocatore per me, deve essere un giocatore da Roma, che è la cosa più importante. È utile alla Roma? L’altra sera indubbiamente sì. Così vale per gli altri. Sono per giocare a determinati livelli, per determinati obiettivi? È sempre quello il punto o per il modo di giocare l’allenatore. La Roma è sopra a tutto, è sopra a tutti. Quando i giocatori sono utili alla squadra devono giocare”.

La Roma ha rimontato una sola volta a Firenze da una situazione di svantaggio. È solo un problema mentale o anche di gioco?

“Evidentemente qualche problema c’è stato se la cosa si è ripetuta. Per fortuna il calcio è dinamico e può cambiare gli scenari. Non può essere sempre così che come prendiamo gol perdiamo la partita”.

Si può definire la partita di domani con il Como uno scontro Champions? E, a proposito dei rinnovi di contratto, si parla molto delle situazioni di Dybala e Pellegrini. Le piacerebbe continuare a lavorare con i due giocatori?

“Quella è una situazione solamente economica, non è una cosa su cui posso entrare. Quanto allo scontro Champions con il Como, sicuramente è una partita per l’Europa. Bisogna prima conquistare l’Europa, che non è facile, poi arrivare alla Champions, che è più difficile. Come in Europa League, intanto abbiamo fatto 12 punti, siamo nei primi 24, a febbraio saremo dentro l’Europa League di sicuro. Poi se riusciremo ad evitare il playoff meglio ancora, le cose vanno fatte sempre un pezzo per volta. E domani è un mattoncino importante, non decisivo, per la lotta per l’Europa ed eventualmente per la Champions”.

