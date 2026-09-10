Gasperini: “Pareggio che può essere importante per la classifica”

10/09/2026 | 21:06:01

Gasperini ha parlato a Sky Sport: “Abbiamo fatto una buona partita. Non era facile su questo campo, con questo ambiente e contro una squadra che, nonostante giocasse in casa, si è chiusa molto e ha cercato di ripartire in contropiede, avendo alcuni giocatori velocissimi. Credo che abbiamo fatto un’ottima gara. Poi alla fine è uscito questo pareggio che, per la classifica, può essere importante: servono anche i pareggi per poter raggiungere gli obiettivi. L’uscita sbagliata sul gol loro? Sicuramente è qualcosa su cui dobbiamo lavorare, perché non sempre si può giocare, soprattutto in questo tipo di partite e in questa competizione, a volte ti trovi anche a dover essere schierato più basso. È stata sicuramente un’uscita sbagliata”.

foto x roma