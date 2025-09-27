Gasperini: “Out solo Bailey e Dybala. Miglior partenza in carriera? Non so se sia la migliore, ma è sicuramente buona”

27/09/2025 | 13:57:26

Gian Piero Gasperini ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani alle 15:00 tra Roma e Hellas Verona. Ecco le sue parole:

“Turnover? A parte Bailey e Dybala, non ci sono altre situazioni problematiche: tutti gli altri sono recuperati e presenti. Io non sono mai per un turno a tutti i costi, la rosa è molto ampia. Chi sta bene gioca, e soprattutto in questo periodo c’è bisogno di continuità e di consolidare le situazioni di gioco su cui stiamo crescendo. La squadra si sta esprimendo meglio di partita in partita. Non è assolutamente un problema fisico, anche perché abbiamo giocato mercoledì e questa volta abbiamo un giorno in più per arrivare alla domenica. Quando stai bene puoi continuare a giocare tranquillamente; se sei affaticato, magari no. Ci sono sempre cinque cambi, che sono importanti e garantiscono di avere una squadra competitiva e fresca. Qualche rotazione ci può essere, perché non si tratta solo della partita di oggi, ma anche di quella di giovedì e poi di nuovo di domenica. Quando si entra in due o tre settimane consecutive con impegni infrasettimanali, allora sì, possono esserci piccoli cambi, ma la mia intenzione non è mai stata quella di modificare molto la squadra. Alla fine, anche con le sostituzioni, puoi aiutarti a mantenere la freschezza. Se questa è la migliore partenza della mia carriera? Non so se sia la migliore: ho giocato in tanti campionati, quindi ci sono state partenze buone e altre meno. Questa è sicuramente una buona partenza dal punto di vista dei risultati, ma quello che mi preme di più all’inizio della stagione, per alcune giornate, è vedere la squadra crescere: in ogni partita mettere qualcosa in più, avere qualche certezza in più, sia a livello di giocatori sia nelle loro prestazioni. Credo che prima di raccogliere bisogna seminare, e questo è ancora un momento di semina. Siamo chiaramente contenti dei risultati, perché ci aiutano, però non è il momento di guardare solo a questo. Bisogna guardare più avanti: riuscire a far crescere la squadra, a farla giocare meglio, a darle sempre più solidità e convinzione, e continuare a inserire giocatori affidabili.”

Foto: X Roma