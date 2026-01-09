Gasperini: “Ogni partita va affrontata al meglio e anche per noi domani sarà così”

09/01/2026 | 14:43:53

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

“La partita di domani? Domani c’è l’insidia della partita, dovuta al fatto che tutto il campionato è così. Il Sassuolo indubbiamente sta facendo un buon campionato, anche se ha perso con la Juventus l’altra sera. Però ho visto il Milan rischiare di perdere ieri con il Genoa, ho visto la Juventus pareggiare col Lecce, ho visto il Napoli pareggiare con l’Hellas Verona. Queste cose vanno evidenziate. Anzi, forse noi adesso siamo stati tra i più bravi in questo tipo di partite, però evidenziano la difficoltà di un campionato che è un grande campionato, equilibrato, di grande equilibrio. Ogni partita va affrontata al meglio e anche per noi domani sarà così”.

