Gasperini: “Oggi eravamo stanchi, poco lucidi. E’ stata una gara dai due volti”

Al termine della gara contro l’Hellas Verona, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha commentato la sconfitta ai microfoni di DAZN: “Senza dubbio stiamo pagando ancora il problema delle convocazioni in Nazionali, abbiamo perso calciatori e abbiamo recuperato altri. La squadra ha fatto un’ottima gara fino al rigore, mentre il Verona aveva fatto molto poco. Oggi c’era tanta stanchezza per molti motivi, il covid e la gara in Champions. Dopo il rigore siamo calati di fiducia, loro attaccano tutti gli spazi e il Verona ha legittimato il successo in contropiede. Questa è una gara dai due volti. Questa sera Zapata non aveva una forma ottimale, solo questo era il suo problema. C’era sicuramente meno lucidità, dovuta ad un po’ di fatica perché non è sempre facile recuperare. Per Gollini dobbiamo vedere, ancora non sono entrato nemmeno negli spogliatoi.”

Foto: twitter Atalanta