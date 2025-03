Gasperini: “Occasione sprecata? I ragazzi hanno dato tutto. La palla viaggiava più lentamente oggi”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata 0-0 conto il Venezia.

Queste le sue parole: “Non siamo riusciti ad avere continuità nelle zone di attacco. Meglio nella ripresa: ci sono stati alcuni errori tecnici, ma sottolineerei la prestazione difensiva del Venezia che è stato messo in campo bene e con attenzione”.

C’è qualcosa che sta mancando? “Abbiamo dato moltissimo sotto diversi aspetti. Quando giochiamo in casa con difese numericamente molto addensate, diventa un po’ complicato cercare il gol. La spiegazione sta anche nel fatto che, in diverse situazioni, non siamo stati perfetti”.

Retegui sostituito sullo 0-0: “Ho voluto provare Maldini per De Ketelaere, lui si accentrava molto però e non è il ruolo adatto a lui. Ho dovuto togliere Retegui per attaccare meglio le posizioni anche sugli esterni ma non siamo riusciti ad offendere come al solito”.

Il campo non ha aiutato: “In questo periodo, i campi non sono al massimo. Il nostro è ottimo, ma in alcuni periodi dell’anno non è il massimo giocare palla a terra. Questo non è però il motivo del pareggio”.

C’è rammarico per il punteggio? “Quello che speravamo tutti era la vittoria. I ragazzi hanno dato tutto per vincere la partita, nonostante le difficoltà causate da un avversario davvero buono. L’equilibrio in ogni gara è totale: le gare sono complicate. Ci dispiace per il risultato, ma non abbiamo perso e la prestazione c’è stata. Il campionato è lunghissimo”.

