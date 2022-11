Gasperini: “Nonostante la sconfitta, lo spirito e l’impostazione sono stati quelli giusti”

Il tecnico dell’Atalanta, Gasperini, ha analizzato ai microfoni di Dazn la sconfitta contro l’Inter, soffermandosi anche sulla voglia di tornare a giocare la Champions. Le sue dichiarazioni: “Champions? Lavoriamo per cercare di costruire una squadra in grado di tornarci. Per l’Atalanta è stato un traguardo straordinario, non è facilmente ripetibile.” L’Atalanta deve essere una squadra vivace, che attacca con coraggio, poi è chiaro che abbiamo incontrato squadre molto forti e non è facile ma lo spirito di oggi è stato quello giusto. Il pareggio è arrivato su una palla casuale, lì ha dato forza a loro in un momento in cui stavamo facendo molto bene. È arrivato nel momento clou della gara.” Sul rapporto con la società ha detto: “Cercheremo di avere le stesse idee, altrimenti diventa un problema. Se mi dicono di vincere il campionato io ci provo e mi metto. Se vogliamo ringiovanire la rosa dobbiamo far giocare i giovani.”

Foto: Twitter Atalanta