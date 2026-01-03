Gasperini: “Non usciamo ridimensionati. Peccato perdere per un gol dubbio”

03/01/2026 | 23:28:09

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la sfida persa a Bergamo contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Il gol era buono? Non ho avuto ancora modo di vederlo, non riesco a dare un giudizio. Peccato aver preso un gol così, dopo aver sfiorato il vantaggio in modo clamoroso. L’Atalanta è molto forte, questo lo sapevo. Sono contento della Roma, ha avuto ottime opportunità. Non siamo stati da meno dell’Atalanta”.

Ferguson e Dovbyk potevano fare di più? “Non è facile, ci sono avversari forti e fisici. La Roma ha fatto la sua partita e creato più occasioni dell’Atalanta, che quando riparte lo fa con qualità e forza fisica. Peccato non aver concretizzato, queste partite viaggiano sugli episodi e noi stasera non li abbiamo avuti a favore”.

Ederson ha regalato un’occasione a Dybala, dove forse si sono visti i suoi anni. “Magari questi gol si sbagliano anche a 20 anni. Era sicuramente un’occasione clamorosa, come la seconda palla e poi ce n’è stata qualcun’altra. Questi episodi cambiano completamente la gara, che per il resto è stata combattuta. Non usciamo ridimensionati, l’Atalanta è una squadra costruita negli anni, molto solida e molto forte. Siamo all’inizio, l’Atalanta gioca la Champions e ha dimostrato anche stasera di essere forte. Essere davanti e nettamente è un grande merito”.

Il fatto di non riuscire a gestire è un caso? “Non è un caso, sono parecchie le partite e bisogna migliorarci in qualche cosa. Quando andiamo in svantaggio, andiamo molto vicini al pareggio ma non lo raggiungiamo. Dopo 18 partite è una caratteristica abbastanza evidente, ma abbiamo la possibilità di far crescere questa squadra e questa società”.

