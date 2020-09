Gasperini: “Non temo il calendario, ma il ritardo nell’organico”

Ha parlato, dopo la pubblicazione del calendario di Serie A, attraverso i canali social della società nerazzurra Gian Piero Gasperini, che non ha manifestato un certo dissapore per la rosa risicata all’osso a sua disposizione in questa prima settimana di allenamenti: “Non mi preoccupa il calendario che riserva periodi più o meno positivi, ma il ritardo della rosa: ci alleniamo in pochi, anche se inizieremo il campionato con una settimana di ritardo questa cosa mi fa pensare”. Poi un commento anche sulle prime giornate e sull’avvio dell Champions League: “Il nostro inizio è molto complicato, poi inizierà la Champions e quando si entrerà in quel periodo dovremo essere già pronti a giocare con continuità”.

Foto: Twitter Atalanta.