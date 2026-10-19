Gasperini: “Non sottovaluteremo l’avversario, abbiamo bisogno di vincere. Castro insieme a Malen? Non voglio snaturare la squadra”

19/10/2026 | 13:45:00

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Slovan Bratislava. Queste le sue parole:

“Lo Slovan? È una squadra dinamica, preparata atleticamente e con qualche ottimo giocatore. Nel panorama della Champions, non è di prima fascia ma come tutte le gare sarà dura. Non sottovaluteremo l’avversario, perché abbiamo bisogno di vincere. Se questa può essere l’occasione per Castro? Per caratteristiche possono giocare insieme lui e Malen, ma non so se dall’inizio o a gara in corso. Non voglio snaturare una squadra che in attacco sta facendo bene solo per la voglia di vederli insieme. Non ho la necessità di cercare altre soluzioni, ma può essere. La quota punti per la qualificazione? In questi tre anni, la quota punti si è sempre aggirata a 10/11 punti. Dobbiamo vincere le partite in casa, poi fuori saranno sempre gare difficili”.

Foto: X Roma