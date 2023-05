Gasperini: “Non so se troveremo un punto di incontro con la società”

Anche a Sky Sport, Gian Piero Gasperini ha parlato del futuro dopo la sconfitta con l’Inter e le sue parole fanno capire che un suo addio è possibile a fine stagione.

Queste le sue parole: “Il futuro è la gara di domenica, dobbiamo tagliare il traguardo dell’Europa League. Siamo ancora molto competitivi, questa stagione è stata molto buona e io non immaginavo potessimo avere questa continuità. Siamo stati sempre a braccetto con le big, lasciandoci dietro Torino, Fiorentina e Monza. Sul resto vedremo… Ci sono state disparità di giudizi. Si è parlato a lungo di obiettivo Champions, ma io non la vedo così seppur dando merito ai miei calciatori. Per un allenatore così diventa difficile però confrontarsi ogni volta con l’obiettivo”.

Sul rapporto con la società: “C’è un rapporto splendido con la società, la società conosce le mie opinioni. Poi c’è il calcio e si possono avere opinioni diverse. Non so se troveremo un punto d’incontro”.

Foto: twitter Atalanta