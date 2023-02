Gasperini: “Non siamo riusciti a ribaltare una partita nata male. Interruzioni del Lecce esagerate”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Gian Piero Gasperini ha così commentato la sconfitta per 2-1 in casa contro il Lecce: “Abbiamo avuto diverse opportunità che non siamo riusciti a concretizzare, subendo gol da lontano e poi su calcio d’angolo. È stata una partita nata male che non siamo riusciti a ribaltare. Nel primo tempo non sono mai stati pericolosi ma ci contrastavano bene, nel secondo abbiamo avuto più gamba arrivando primi sulla palla. Abbiamo spinto tanto ma il gol su calcio d’angolo ci ha impedito la rimonta. Come si riparte? Si riparte, c’è una settimana di tempo. Sarà un altro tipo di gara, lavoreremo per farci trovare pronti a San Siro”. Poi ha proseguito parlando dei subentrati: “Chi entra lo fa sempre con grande spirito. Sotto questo aspetto non mi sento di poter fare nessun appunto”.

Infine: “Se Hojlund ha ridato speranze? Non mancava molto, c’era un recupero lungo ma non abbastanza considerando le interruzioni esagerate. Il gol ha riaperto la partita, ma evidentemente era troppo tardi”. E sui recuperi: “Zapata, Pasalic, poi rientrano due pezzi importanti come Scalvini e De Roon. Non so se basterà la prossima settimana per riavere gli infortunati mentre purtroppo Hateboer non tornerà prima della fine del campionato”.

Foto: Twitter Atalanta