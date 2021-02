Gasperini: “Non si può avere la supremazia per 90 minuti, risultato giusto”

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il successo ottenuto a Marassi sulla Sampdoria:

“Bisogna considerare anche l’avversario, non era una partita assolutamente facile, nella prima parte abbiamo sofferto di più creando però qualche opportunità. Dopo siamo cresciuti come livello di gioco e poi, trovato il gol, nel secondo tempo abbiamo giocato bene.

Oggi abbiamo condotto bene, non si può avere la supremazia in tutti e 90 i minuti ma abbiamo fatto un’ottima partita e il risultato è giusto”.

Foto: Twitter Atalanta