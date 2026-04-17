Gasperini: “Non posso farci niente se il medico mi dice che Wesley non può giocare”

17/04/2026 | 15:02:57

Gasperini ha parlato anche del tema infortuni in conferenza stampa: “Non posso farci nulla se il medico dice che Wesley non può giocare. Sulle scelte insomma sono quelle, sono quelle a parte i giocatori che sono fuori, che sono in recupero, non è cambiato niente rispetto alla settimana scorsa, se non che abbiamo perso Pellegrini, questo è veramente stato un peccato, anche la natura dell’infortunio che ha subito. Quindi la rosa è ben definita, su quello, e la probabile formazione, c’è il problema di Pisilli, che ha avuto all’inizio settimana una distorsione alla caviglia, che però sembra aver recuperato abbastanza bene, dobbiamo valutare oggi”.

foto x roma