Gasperini: “Non meritavamo di perdere, non abbiamo sfruttato alcune occasioni. Arbitro? Nel finale ha perso un po’ la barra della partita”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell‘Atalanta, ha commentato a Dazn la sconfitta contro il Napoli.

Queste le sue parole: “Contro questo Napoli era difficile per tutte. Oggi siamo stati bravi, ai ragazzi faccio i complimenti perché abbiamo fatto una buona partita, abbiamo cominciato bene. Peccato aver preso gol subito il nostro vantaggio, siamo rimasti un po’ spiazzati noi. Il Napoli è stato cinico, noi abbiamo fatto bene, non meritavamo la sconfitta. Ero curioso di misurarmi con il Napoli e posso dire che i ragazzi se la sono giocata alla pari. L’arbitro? No la partita è stata corretta, certo, agonisticamente maschia, ma non è stata una partita cattiva. Nel finale diciamo che ha perso un po’ la barra della partita, ma si va avanti”.

Sulla squadra: “Sono soddisfatto dei ragazzi, è una squadra giovane, con parecchie assenze. Abbiamo recuperato Zapata, c’è ancora Muriel fuori, Lookman sta facendo bene. Gli obiettivi? Non guardiamo la classifica, certo le due Champions conquistate sono un orgoglio, ovvio proveremo a tornarci ma noi guardiamo a partita dopo partita, guardo al gruppo che sta crescendo e sta avendo consapevolezza. Partite come quelle di oggi mi danno la certezza che faremo bene”.

Foto: twitter Atalanta