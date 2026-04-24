Gasperini: “Non ho creato io i problemi. Dybala? E’ tornato ad allenarsi ma difficile vederlo titolare”

24/04/2026 | 15:18:51

Gian Piero Gasperini ha commentato l’addio ufficiale di Claudio Ranieri, soffermandosi sul comunicato del club. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa: “Evidenzia una fiducia che non è mai mancata sin dal primo giorno. C’è sempre stato sostegno. La Roma è davanti a tutto, queste sono le linee guida. Ranieri? Non avevo mai percepito una situazione così dura nei nostri incontri. Questa cosa mi ha colpito molto. Io non ho creato alcun problema. A Trigoria penso solo a fare calcio, non voglio essere coinvolto in altre questioni”.

Sul campo, resta in dubbio l’impiego di Paulo Dybala dal primo minuto: “È molto difficile vederlo titolare. È tornato ad allenarsi da poco dopo quasi novanta giorni. Speriamo di averlo almeno a gara in corso”.

Guardando al futuro dell’argentino, Gasperini ha mantenuto il focus: “Cinque partite sono tante, la concentrazione deve restare altissima sul campo”.

Infine, un passaggio su Frederic Massara: “È una bravissima persona, ma sul piano tecnico non abbiamo trovato il giusto feeling. Sempre però in modo professionale, nulla di personale. Il suo futuro? Non dipende da me, decide la società”.

Foto: sito Roma