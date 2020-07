Gasperini: “Non ero io che dovevo andare fuori, l’Atalanta è una squadra corretta”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato la vittoria contro il Bologna. Queste le dichiarazioni del tecnico nerazzurro: “Mihajlovic? Sorvoliamo subito, parliamo della partita e dell’Atalanta che è stata una gara difficile. Noi siamo una squadra corretta sempre, non ero io che dovevo andare fuori. Il Bologna nella prima mezzz’ora ha giocato bene, noi come sempre all’inizio partiamo con il rallentatore. Poi siamo venuti fuori e abbiamo vinto meritatamente. Non abbiamo una panchina lunghissima, ma abbiamo la qualità. Abbiamo ragazzi che si allenano con noi, hanno esordito e stanno facendo bene con noi. Sarà fondamentale mantenere questa concentrazione fino alla fine. Ilicic? Come ha detto prima Marino, bisogna aspettare ma è chiaro che per noi è una gravissima perdita. PSG? Ci sono tre strade per la preparazione. La prima è giocare il più possibile per mantenere la forma e dopo avremo 12 giorni in cui potremo pensare di fare un lavoro diverso. La seconda è quella di lasciare i giocatori a riposo per una settimana mentre la terza è una via di mezzo tra le prime due”.”

Foto: profilo twitter Atalanta