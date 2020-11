Gasperini: “Non era facile giocare in campionato dopo il Liverpool, ora testa alla sfida di domani”

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il Midtjylland: “Abbiamo perso qualche punto in queste partite, ma questa squadra scende in campo con una buona mentalità. Non era facile arrivare dalla partita col Liverpool e calarci nel campionato, ma tutti lo hanno fatto nel modo migliore.

È arrivato meno di quello che potevamo raccogliere? Fa parte del calcio, ma non c’è mai stato un approccio diverso. I ragazzi si sono sottoposti a tante partite, nel modo migliore.

L’Ajax? Dobbiamo pensare alla nostra gara e basta. Speriamo di arrivare all’ultima partita con due risultati disponibili, ma domani non sarà decisivo. La cosa migliore è pensare alla sfida di domani”.

Foto: Twitter Atalanta ufficiale