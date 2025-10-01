Gasperini: “Non è facile riprendersi dopo un derby. Wesley? Può crescere e diventare un giocatore importante”

01/10/2025 | 14:13:33

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa delle difficoltà incontrate nella partita contro il Verona:

“La fatica con il Verona non è stata fisica, ma più mentale, legata alle motivazioni. Non è facile riprendersi dopo una partita come il derby, che ti prosciuga le energie nervose, e affrontare subito la prima in Europa League. Il Verona, inoltre, mostrava una maggiore reattività. Aver segnato per primi forse ha condizionato la partita, ma non ho mai pensato che potesse essere un problema fisico. Il vero problema è sempre rientrare nella partita e valutare attentamente l’avversario. Ci può stare che, dopo tre partite, si pensi che il Verona possa essere l’avversario meno ostico e invece si riveli molto difficile”.

Su Wesley:

“Stiamo parlando di un ragazzo di 22 anni che ha disputato 30 partite consecutive con il Flamengo e che dovrebbe essere a fine stagione. Non è mai uscito dal Brasile e il campionato italiano è diverso. Ha subito dimostrato di avere un buon motore e dei margini tecnici per inserirsi bene nella squadra. Sembra che giochiamo insieme da tanto, ma in realtà è da poco tempo. Ha avuto qualche problema di viaggio e una fastidiosa gastroenterite, ma per età e condizione fisica può crescere e diventare un giocatore importante”.

