Gasperini: “Non è facile giocare così spesso. Domani festeggerò il compleanno col sorriso”

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria in rimonta col Como, con la firma di Retegui.

“Indubbiamente non è facile giocare con la stessa condizione. Sono tutte di gran valore, il campionato italiano ti presenta sempre difficoltà. Nel primo tempo eravamo più lenti nel gioco, abbiamo creato poco. Nella ripresa, abbiamo recuperato giocando un secondo tempo di livello. Nei novanta minuti l’Atalanta comunque ha trovato la prestazione giusta, è una vittoria importante. Noi facevamo fatica a sviluppare azioni sia a destra, sia a sinistra. Nella fase offensiva, riuscivamo a produrre veramente poco e non abbiamo messo in condizione gli attaccanti di farsi vedere. Gli ingressi di Bellanova e Brescianini hanno trovato gli spazi giusti e le nostre punte, non solo Retegui, hanno trovato una nuova linfa. Abbiamo avuto la possibilità anche di chiuderla, sono però soddisfatto. Domani festeggerò il compleanno con un sorriso, visto il ritorno alla vittoria in campionato (ride ndr). Brinderemo anche per questo”.

Foto: Instagram Atalanta