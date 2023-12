Gasperini: “Non è facile giocare contro il Bologna. Purtroppo questo è il calcio”

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato ai microfoni di Sky Sport il ko subito in casa del Bologna: “Purtroppo questo è il calcio e succede. Abbiamo fatto la nostra partita e avuto diverse occasioni senza concretizzarle. Questo è il momento del Bologna, siamo perdenti nelle palle inattive e nel gioco aereo siamo penalizzati. Ferguson ha saltato troppo pulito e da vicino, non è la prima volta. Dovremmo vincerle noi queste partite, ma poi alla fine abbiamo perso parecchi punti”.

Sul Bologna: “Gioca sempre con il possesso palla, alza i difensori centrali e cerca di creare superiorità numerica. Non è facile giocare contro questo Bologna, hanno spesso il gioco in mano ma siamo stati bravi a toglierglielo. Abbiamo costruito la partita per vincerla ma abbiamo perso su un calcio piazzato. Abbiamo giocato un buon calcio contro un Bologna che spesso non fa giocare bene gli avversari”.

Foto: Twitter Atalanta