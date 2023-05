Gasperini: “Non abbiamo qualità tecniche eccelse, ma ci proveremo. Domenica importante per gli scontri diretti”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha così parlato dopo la sfida vinta contro lo Spezia per 3-2. “Gara rognosa? Me lo aspettavo, perché queste sono buone squadre, hanno organici validi anche se sono impelagati nella lotta per la salvezza, danno molto di più. Abbiamo sofferto in modo esagerato per quella che era la partita, ci abbiamo messo del nostro per complicarla. Non era facile, devo essere molto soddisfatto per certe prestazione, un po’ meno con altri momenti della gara. Abbiamo riaperto una partita dal nulla, giocavamo con fiducia, pericolosità, velocità. Ci complichiamo la partita prendendo dei gol… Abbiamo bisogno che tutti stiano molto bene, ci sono alcuni in condizione strepitosa, altri che dobbiamo recuperare in condizione e determinazione. È il momento decisivo, non possiamo essere due righe sotto, con nessuno. Siamo una squadra diversa, non abbiamo un particolare talento tecnico, quindi dobbiamo stare molto bene altrimenti facciamo molti errori nei passaggi, non è un problema di condizione. Dobbiamo essere al massimo per mascherare la qualità dei passaggi che sul piano delle opportunità, sia in disimpegno che vicino all’area avversaria, potremmo fare molto meglio. Ci stiamo lavorando tantissimo, forse ci manca il massimo della condizione di tutti, mancano cinque partite e cerchiamo di mascherare la qualità tecnica non eccelsa”.

Poi ha proseguito parlato di Muriel: “Non è che non rispettava le consegne, devo dire che lui questa settimana mi è sembrato finalmente un po’ più pimpante, rapido, con il tiro che gli parte nuovamente. Poi non so, scivola davvero troppe volte in partita, anche in situazioni semplici. Non so se sono le scarpe, l’equilibrio”.

Infine, sulla corsa Champions: “Noi ci contiamo, anche se per esperienza dico che quando arrivi a questo punto della stagione, le squadre in Coppa sono più forti. Quando esci invece la settimana è molto lunga, le partite sono molto allenanti soprattutto se riesci a giocare non giovedì e domenica, ma mercoledì-domenica oppure giovedì-lunedì. Il rischio grosso sono gli infortuni, se perdi qualcuno in questo periodo possono saltare il finale di stagione. Se mi aspetto che qualcuno perda punti per strada? Sarei ipocrita a dire diversamente, lo spero. Ma sono convinto che vinceranno tutte, mentre domenica è una giornata molto più importante per tutti gli scontri diretti che ci sono”.

Foto: Twitter Atalanta