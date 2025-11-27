Gasperini: “Non abbiamo fatto una grande partita, dopo il vantaggio mi aspettavo di più sul piano tecnico. Contro il Napoli servirà altro”

27/11/2025 | 21:40:57

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro il Midtjylland.

Queste le sue parole: “La vittoria ha un significato di rilievo, migliora molto la nostra classifica ed è arrivata contro un’ottima squadra, come avevamo detto alla vigilia. Non abbiamo fatto una grande partita: dopo il vantaggio mi aspettavo di più sul piano tecnico, c’erano le condizioni per farlo, ma giochiamo molto e non sempre riusciamo a rendere al meglio”.

Cosa non l’ha convinta della prestazione? “Potevamo fare meglio sul piano tecnico. Abbiamo palleggiato lentamente e commesso molti errori. Mi aspettavo una costruzione più pulita e di mettere gli attaccanti nelle condizioni di giocare meglio. La squadra ha comunque tenuto bene, ma per domenica servirà fare molto meglio”.

La convince la formula del “falso nove”? “In parte è stata una scelta dettata dalla necessità. Ferguson ha una distorsione alla caviglia e ho preferito farlo entrare a partita in corso. Stasera abbiamo fatto alcune cose buone, altre meno, ma domenica avevamo fatto meglio”.

Come sta Koné? “Ha subito una brutta entrata alla caviglia, che gli ha provocato una leggera distorsione. Vedremo nei prossimi giorni”.

Un commento su El Aynaoui e Ghilardi. “El Aynaoui è in forte crescita, ha trovato il gol, ha rubato un pallone importante e ha servito una palla in profondità. È già un titolare, si alterna con altri centrocampisti ed è un giocatore affidabile. Ghilardi ha fatto una buona prestazione, è in ottima condizione atletica e molto motivato. Ha sofferto perché finora ha giocato poco, ma cresce e può migliorare sul piano tecnico”.

Si è visto un calo dopo i primi venti minuti molto intensi. È stata una questione fisica? “Quando non giochi bene finisci per spendere di più. Siamo partiti bene, ma poi ci siamo abbassati. Non è stata solo una questione di intensità o di condizione atletica, perché abbiamo corso tanto fino alla fine. Dovevamo rendere più partecipi gli attaccanti e loro muoversi meglio. A tratti abbiamo fatto buone cose, ma affrontavamo una squadra di valore con giocatori di qualità”.

Come valuta la prova e la condizione di Dybala? “Sta bene fisicamente, ha recuperato dall’infortunio e non ha problemi. L’ho sostituito nel finale ma può giocare anche tutti e novanta i minuti. Da punta centrale oggi ha avuto qualche difficoltà in più nel primo tempo, valuteremo se potrà agire ancora in quel ruolo o più decentrato”.

Foto: Instagram Atalanta