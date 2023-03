Gasperini: “Nessun rimorso, abbiamo preso la gara in mano. Ma non siamo riusciti a segnare”

Dopo il pareggio contro l’Udinese, il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN: “Rimorso no perchè i ragazzi hanno fatto tutto quello che potevano. Hanno fatto indubbiamente una buona gara, non solo nel secondo tempo ma anche nel primo. Abbiamo preso la partita in mano, abbiamo avuto parecchie situazioni e anche la qualità della partita è stata buona. Non siamo riusciti a vincere ma questa è una buona gara”.

Poi prosegue sui cambi di Lookman e Boga: “Indovina? Cercavamo di vincere. Hanno fatto molto bene. Con i cinque cambi hai la possibilità di far entrare giocatori quando sopratutto finalmente stanno recuperando. Pasalic è stato pericoloso, ora cercheremo di recuperare Zapata. Giocatori che ci possono dare molto, senza nulla togliere a Hojlund e Lookman protagonisti di un girone di andata strepitoso. E’ difficile anche per loro giocare un campionato intero ai livelli giocati nel girone di andata”.

Foto: Twitter Atalanta