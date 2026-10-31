Gasperini: “Nella ripresa siamo calati di concentrazione, ma alleno un gruppo fantastico”

31/10/2026 | 20:20:53

Le parole di Gasperini a Dazn: “I numeri qualche volta contano e dicono qualcosa. Sicuramente, oltre a fare tanti gol, li realizziamo con tanti giocatori diversi. Questo è anche sintomo di fiducia e del fatto che tanti giocatori adesso credono di poter essere decisivi, sia con un assist, come in questo caso, sia nella conclusione. Stiamo quindi segnando di più e con più giocatori, e questo è un grande segnale. Quando sei avanti 4-0, per quanto nell’intervallo ci siamo detti di stare attenti, continuare a difendere bene e non prendere gol, è evidente che possa succedere. Noi giochiamo ogni tre giorni e questa era l’ottava partita in soli venti giorni. Io ho la fortuna di avere tutti i giocatori, anche quelli meno giovani, che mi danno una grandissima disponibilità. I giovani, in genere, te la danno sempre, senza nessun dubbio, perché hanno voglia di emergere e di migliorarsi. Io ho la fortuna di avere un gruppo con un mix fantastico. Possiamo avere altri tipi di difetti, ma questa disponibilità è totale. Ghilardi si era arrabbiato perché ultimamente gli era stato annullato un gol in Champions League, un gol bellissimo tra l’altro. Questa voglia di fare gol gli è rimasta dentro e stasera ha segnato una bellissima rete”.

foto x roma