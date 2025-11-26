Gasperini: “N’Dicka e El Aynaoui via per la Coppa d’Africa? Mi dispiace perderli, però faremo con quel che ci sarà”

26/11/2025 | 14:50:13

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Mydtyjlland. Queste le sue parole:

“N’Dicka e El Aynaoui via per la Coppa d’Africa? Loro dovrebbero andare via la settimana prima della Coppa d’Africa: già col Como forse non ci saranno. Mi dispiace perderli, però faremo con quel che ci sarà, abbiamo delle ampie risorse. Peraltro, le loro assenze erano già note: potrebbero andare anche molto avanti nella competizione, ma non li gufiamo. Se si possono fare più competizioni? Sì, questi ragazzi lavorano tanto per raggiungere l’Europa e quindi te la giochi, come in campionato e in Coppa Italia. Le uniche cose che ci possono limitare sono gli infortuni, per il resto sono tutti capaci di giocare tante gare. Ormai è così: chi va avanti nelle competizioni e in nazionale deve fare 60 partite all’anno. Da chi mi aspetto un salto di qualità? Sono soddisfatto di tutti, poi ci sono situazioni in cui qualcuno è altalenante ma fa parte del calcio. Ora la mia squadra lavora, ha fiducia e l’ambiente è ottimo. Questa è una fortuna”.

Foto: X Roma