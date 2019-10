Gasperini: “Napoli forse meglio della Juve in attacco. Obiettivo? Vogliamo restare in Europa”

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli. Ecco le sue parole: “Domani è un altro esame, il più difficile. A Napoli sarà un esame duro ma prestigioso, ma più gli ostacoli sono duri più ti danno una bella forza per affrontare gli altri. La difficoltà della gara la conosciamo, insieme ad Inter e Juventus secondo me è la squadra più forte del campionato. Il potenziale offensivo del Napoli è di enorme livello, forse meglio della Juventus. Vediamo quello che riusciamo a fare, conta anche per la classifica. Non sarà decisiva, siamo alla decima di campionato. Se queste partite vanno bene ti danno spinta. L’obiettivo? E’ da sempre la salvezza e non puoi toglierglielo. Realisticamente non ti puoi accontentare, vogliamo lottare per rimanere tra le prime sei o sette del campionato. È difficile, riguarda molte squadre di valore. Se strada facendo riusciremo a fare meglio saremo contenti, ma ad oggi vogliamo restare in Europa”, ha chiuso Gasperini.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta