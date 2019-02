Gasperini: “Momento di difficoltà, ma ne verremo fuori”. Poi scherza su Izzo e Falque…

Queste le parole di Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 2-0 in casa del Torino: “È un momento così. Abbiamo una gara molto importante mercoledì, poi ci butteremo con più attenzione sul campionato. Oggi stavamo anche sviluppando bene, abbiamo avuto occasioni che potevano essere pericolose. Nel finale di primo tempo abbiamo preso un gol strano, all’inizio della ripresa è cambiata la partita. Dobbiamo accettarla in questo momento in cui abbiamo qualche difficoltà, ma puntiamo molto sulla gara di mercoledì, poi avremo due mesi prima del ritorno in cui torneremo sicuramente a fare bene in campionato, sempre che non ci siano altri infortuni. A volte nel calcio ci sono questi periodi. Izzo e Iago Falque cresciuti con me (suoi ex calciatori ai tempi del Genoa, ndr)? Non gli ho detto niente, ma avrò modo di bacchettarli perché sono veramente dei maleducati (ride, ndr). Oggi il pensiero della Coppa Italia sicuramente ha tolto un po’ di convinzione dopo lo svantaggio. Quella la recuperiamo, ho visto buone prestazioni in diversi elementi, non sono preoccupato. Il campionato è ancora lungo e sono convinto che rientriamo, saremo anche più precisi. Champions? Mai parlato di zona Champions, giochiamo per l’Europa, la CL è esagerata. Roma, Milan e Lazio sono in grado di fare filotti, è difficile rimontare, i nostri avversari sono Torino, Fiorentina e Sampdoria. I valori nell’arco del campionato sono destinati ad allungarsi”, ha chiuso Gasperini.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta