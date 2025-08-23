Gasperini: “Molto soddisfatto, possiamo dare un bel voto anche ai giocatori”

23/08/2025 | 23:19:44

Gian Piero Gasperini ha commentato a Sky la prima vittoria della Roma in campionato. “Possiamo dare un bel voto anche ai giocatori. È sempre la prima gara, abbiamo fatto un’ottima prestazione e questo ci dà molta spinta. I nuovi acquisti? Stiamo parlando di ragazzi molto giovani e con grandi margini, hanno dato dimostrazione del loro valore, insieme a una squadra che è già compatta. Contro un Bologna forte abbiamo messo in campo tante buone cose. Il fatto che il pubblico abbia apprezzato per noi è un motivo di orgoglio. Non voglio fare una classifica tra i reparti, siamo stati molto corti e molto vicini, arrivavamo spesso per primi sulle palle. Nella prima mezz’ora meritavamo di passare in vantaggio, non abbiamo sofferto difensivamente e non abbiamo rinunciato a giocare. Fossimo stati più lucidi, avremmo potuto fare il secondo gol. Abbiamo giocato con coraggio, non è stato facile perché il Bologna ha attaccanti pericolosi e una panchina di qualità. Sono soddisfatto perché non è facile per nessuno giocare la prima partita e averlo fatto con questo spirito, in uno stadio pieno e contro una squadra forza ci dà grande forza per andare avanti”.

Foto: Instagram Roma