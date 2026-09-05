Gasperini: “Molina? È un giocatore importante. La vittoria? Una prova di forza e non solo del gruppo”

05/09/2026 | 23:42:29

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta in rimonta contro l’Atalanta. Queste le sue parole:

“Cosa ho pensato quando ho tolto Malen? Di dare freschezza all’attacco con Soulé e Castro. Nel primo tempo abbiamo attacco a lungo, ma ci mancava freschezza, c’era forse un po’ di fatica: siamo più bravi di solito nell’ultimo passaggio o nel tiro. Era un segnale. Castro ha preso un palo e una traversa. Siamo poi tornati a essere pericolosi. Molina? Lui è un giocatore importante. Alcuni nuovi acquisti sono arrivati sul finire del mercato e saranno pronti dopo la sosta. Ci sarà un calendario molto fitto di partite e lì avremo modo di far ruotare la squadra. Se questa vittoria deriva dalla forza del gruppo? Sì, ma anche se non fosse arrivata la vittoria, la prestazione sarebbe stata la stessa. Con quanto visto, sarebbe stato difficile parlare della sconfitta. Questa è una prova di forza e non solo del gruppo. Vittoria possibile grazie alle nuove regole sul tempo di gioco? Sono d’accordo. Negli anni passati, nel finale di gara non si giocava più. Una grande invenzione: ha cambiato il calcio”.