Gasperini: “Mi prendo tutte le colpe perché sono mancate le motivazioni nel momento decisivo. Il settimo posto non è sufficiente”

Gian Piero Gasperini a DAZN ha analizzato la sconfitta di Salerno: “L’Atalanta ha fatto un discreto primo tempo, secondo tempo invece siamo stati messi sotto ed eravamo in grossa difficoltà. Non avevamo le motivazioni adatte alla situazione di classifica e me ne prendo tutte le colpe, mi sento responsabile di ciò, ora giochiamo le ultime tre partite sperando di metterci in Europa. Ci è mancato carattere per portarla a casa, la classifica è chiara potremo anche essere fuori da tutto a fine campionato, il settimo posto credo sia quasi garantito ma non credo se sia sufficiente”.

Gol di Candreva?: “Ha fatto un bel gol, è un ottimo calciatore ha sfruttato bene il terreno bagnato rendendo il tiro imprendibile per il portiere”.

