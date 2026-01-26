Gasperini: “Mi hanno sempre detto che a Roma è difficile fare calcio, ma non sono d’accordo”

26/01/2026 | 20:40:29

Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato a margine della presentazione del libro “L’ultima danza di Maradona”: “Da bambino seguivo la Juventus e il mio idolo era Sivori. Era il calciatore che tutti cercavamo di imitare. È difficile dire chi è il giocatore più forte in assoluto, prima si vedevamo di meno. C’erano le figurine e molta ideologia sul giocatore e lo enfatizzavi al limite. Adesso li puoi vedere in qualunque situazione. A Roma le dimensioni sono diverse, una città molto grande con una percentuale un po’ laziale e molto romanista. C’è un’identificazione nella città ed è difficile da trovare da altre parti. Se vai a Milano posso essere anche in un’altra grande metropoli. È un attaccamento diverso. A me hanno sempre detto che a Roma non si può fare calcio perché è difficile, ma non sono d’accordo. Abbiamo vissuto dei momenti positivi, non so quando andrà peggio e forse diventerà più difficile con l’ambiente”.

foto X Roma