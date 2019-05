Gasperini: “Mercato? L’Atalanta non vende. Vedremo le opportunità che si presenteranno”

“L’Atalanta non vende”. Queste le parole del tecnico dei neroazzurri, Gian Piero Gasperini, pronunciate nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. “Un’offerta di 60 milioni per Zapata o Mancini? A quelle cifre ne parliamo, si possono trovare sostituti”, ha proseguito l’allenatore della Dea, “Nessuno parte. Poi acquisti importanti in attacco, alternative per Gomez, Ilicic e Zapata. Un centrocampista, due se non dovessimo riscattare Pasalic. In difesa e sulle fasce siamo più attrezzati. Vedremo le opportunità che si presenteranno”.

Foto: zimbio