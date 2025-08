Gasperini: “Mercato? Qualche ruolo va completato. La fascia a chi ha più presenze”

04/08/2025 | 20:20:10

Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti al St. George’s Park di Burton upon Trent, al termine dell’allenamento pomeridiano della Roma. Le prime parole pronunciate dall’allenatore giallorosso: “Siamo ormai nella fase finale della preparazione. Questo è un posto ideale per il clima e poi abbiamo queste partite già impegnative che sono dei bei test”. Il discorso ha toccato anche i singoli, tra cui Paulo Dybala e Artem Dovbyk: “Paulo è qui con noi e sta seguendo un programma differenziato per recuperare dal suo intervento. Sappiamo che è una situazione da controllare, ma speriamo che dalla prossima settimana, una volta tornati a Roma, possa riunirsi al gruppo. Artem è stato pagato una bella cifra. Ha dimostrato di essere un centravanti di valore, ha fatto i suoi gol. Stiamo lavorando per migliorare alcune sue lacune, come la capacità di essere in gioco. Non deve essere troppo in anticipo o troppo in ritardo, è come nella musica: se sei fuori tempo, è un problema”. In merito al mercato, il tecnico di Grugliasco ha precisato: “Quanti giocatori mancano? Non è quello il punto. Il punto è che c’è qualche ruolo che va completato, poi tutto dipenderà da quanto riusciremo a essere forti davanti e lì determineremo la forza della squadra, che sta prendendo una sua fisionomia. Poi qualcuno dovrà completare e rinforzare”. Un commento relativo al nuovo arrivo di casa Roma: “Wesley un giocatore che era nella ricerca della Roma. Io lo conoscevo bene perché con l’Atalanta avevamo praticamente chiuso l’operazione, poi è saltata all’ultimo. Non è una mia richiesta specifica, ma un profilo che la società seguiva per quel ruolo. Parliamo di un 2003 che gioca nella nazionale brasiliana e ha grandi margini di miglioramento. Giocare nel Flamengo a quell’età significa avere già un bel bagaglio. Se fosse un giocatore già completo, sarebbe costato un’altra cifra”. Gasperini ha poi concluso l’intervento coi media lasciando pochi dubbi per quanto concerne il nodo capitano: “Ho sempre dato la fascia a chi ha più presenze in squadra. Non ci sono altre gerarchie (El Shaarawy, 320 presenze; Cristante 318; Pellegrini 316)”.

Foto: Instagram Roma