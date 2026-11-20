Gasperini: “Mercato di gennaio? Per adesso non abbiamo avuto confronti, sappiamo che sarà difficile”

20/11/2026 | 15:06:57

Gasperini ha parlato in conferenza stampa anche del tema mercato: “Non ci sono stati confronti di questo genere. Penso che, per quello che riguarda il mercato, sia giustamente opportuno che prima ne parli il nostro amministratore delegato e che sarà lui poi a dire quello che eventualmente la Roma può fare sul mercato di gennaio, che è sempre un mercato molto complicato e difficile”.

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