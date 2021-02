Gasperini: “Meno male che domani non gioca Zidane”. La risposta: “Ormai sono cotto. Alla Juve ci vedevamo spesso”

Botta e risposta tra Gasperini e Zidane nelle rispettive conferenze stampa alla vigilia della gara di domani.

Il tecnico dell’Atalanta, aveva risposto alla domanda dell’emergenza in casa Real, dicendo: “L’importante che non giochi Zidane”.

Questa la risposta del francese: “Gasp è felice perché non gioco? Meno male che non gioco, sono cotto non posso più giocare. Scherzi a parte, Gasperini ha fatto un ottimo lavoro con l’Atalanta. Quando ero alla Juve lui allenava la Primavera, ci siamo incontrati spesso. Ha fatto delle grandi cose e mi piace come allenatore”.

