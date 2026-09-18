Gasperini: “Massa sarà perfetto. Vincono le squadre che hanno la miglior difesa e attacco”

18/09/2026 | 15:02:17

Gian Piero Gasperini presenta il big match contro l’Inter, in programma domani alle 18:00 all’Olimpico. Le parole del tecnico.

Sulla rosa interamente a disposizione: “Siamo tutti disponibili. E questo è già un risultato straordinario perché succede raramente. È chiaro che c’è sempre qualcuno, su 22-23 giocatori, che sta un po’ meglio e qualcuno che ha qualche acciacco. Ci sono state alcune influenze di stagione la settimana scorsa, qualcuno ha preso qualche colpo, qualcuno ha qualche piccola distrazione, ma queste rientrano nella normalità. Oggi facciamo l’ultima rifinitura, però penso che anche con l’attenzione che arriverà dalla partita le piccole cose verranno superate e quindi saremo tutti presenti”.

Su Pellegrini: “Lui è già alla seconda settimana di fila che si allena regolarmente con la squadra, ed è disponibile anche. È chiaro che, nel suo caso, la lunga sosta che ci sarà dopo, e magari anche per qualcun altro, sarà un’occasione per fare qualcosa in più, perché lui è da tempo che non gioca partite. Quindi vedremo se sarà il caso di fare qualche amichevole”.

Alla domanda se Lulli sia pronto per queste partite, questa la risposta di Gasperini: “Se ha giocato è perché in grado di farlo. Anche lui ha bisogno di fare un percorso: più che guardare al futuro guardo al presente e sono molto soddisfatto di quello che sta facendo”.

Sulla designazione di Massa: “Domani Massa sarà perfetto così non ci saranno più polemiche”.

Meglio avere un Malen straripante o una difesa impenetrabile: “Qualcuno dice che le squadre sono forti grazie alle difese, altri perché fanno tanti gol. Io dico che le squadre che vincono è perché hanno miglior attacco e miglior difesa”.

Foto: X Roma