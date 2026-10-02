Gasperini: “Mancini? Gli ho fatto cambiare atteggiamento. Dybala? Tornerà a tirare in porta. Cristante? Recupera subito”

02/10/2026 | 19:09:17

Gian Piero Gasperini al Festival del calcio a Trento: Sui gladiatori della difesa: “Hermoso ha avuto un’esperienze non positiva l’anno precedente, ma è forte, ha tigna, garra e abbina a tutto ciò anche la qualità tipica degli spagnoli. Svilar e Ndicka sono stati dei gladiatori. Mancini l’ho avuto giovanissimo all’Atalanta e ho sempre pensato, da avversario: “perché è così antipatico e protesta con gli arbitri?”. Gli ho detto che l’atteggiamento lo penalizzava e non sarebbe stato convocato in Nazionale per tutto ciò. Ha fatto una stagione fantastica e si è tornato a parlare di lui come giocatore ed è tornato in Nazionale”.

Su Cristante: La centralina è determinante. La personalità, l’esigenze della squadra e dei compagni è fondamentale. Avevamo venduto Gagliardini all’Inter, lui ci è sembrato interessante dopo alcune esperienze negative all’estero e in Italia dove non è riuscito a emergere. Con il DS Sartori abbiamo valutato, ci ho parlato in hotel un bel po’ e mi ha convinto. Speravo che calcisticamente venisse fuori e così è stato. Ha avuto un piccolo problema al ginocchio, ho paura di perderlo per le prossime partite ma ha una bella fibra e recupera in fretta”.

Su Dybala: “L’ho avuto al Palermo, era giovanissimo, ma anche oggi lo vedi che in un campo da calcio ha la voglia di giocare. Tanti infortuni lo hanno frenato e pensavo fosse una questione di allenamento. Ha una fibra notevole, in certi infortuni è stato anche sfortunato, ma fisicamente non salta un minuto in allenamento e in partita. L’allenamento è una componente importante de calcio e migliorare le prestazioni. L’anno scorso calciò una punizione col Torino e un rigore col Milan facendosi male, gli è rimasta difficoltà a calciare come una volta, ma sta tornando ai suoi livelli e tornerà a calciare come faceva prima. Dybala è tra i top, se non è il top assoluto, che io abbia mai allenato. Ilicic, Milito, Papu Gomez, Thiago Motta sono stati fortissimi, dei poeti, perché fanno delle cose con una certa naturalezza. Per giocare nella Roma quest’anno, come altri giocatori, stanno dando il massimo”.

Foto: X Roma