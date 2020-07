Gasperini: “Mancano due punti per la Champions. Muriel sta bene, stiamo recuperando Ilicic”

Il tecnico dell’Atalanta, Gasperini, ha parlato ai microfoni ufficiali del club alla vigilia della sfida contro il Verona. Ecco le sue parole: “L’Hellas era in corsa per il settimo posto, direi meritatamente per ciò che stava esprimendo. Credo sia la squadra rivelazione anche per il tipo di gioco che ha sviluppato, per le partite che ha disputato su tuti i campi. Domani per noi sarà una gara difficile come all’andata, ma sarà un ottimo test per riuscire a giocare una gara su delle intensità che non sempre si trovano in questo periodo. Mancano due punti per la qualificazione matematica in Champions League. Quando c’è un obiettivo poi se ne aggiunge un altro. Va bene, l’importante è porsi sempre degli obiettivi: andiamo avanti. Mancano cinque giornate e i calendari sono difficili per tutti. Può essere una bella lotta, anche per poter tenere alte le motivazioni per prepararci al meglio per la Champions. Muriel sta bene, si è allenato. Può essere disponibile, in questo momento ci siamo tutti a parte Ilicic, lo stiamo cercando di recuperare al meglio anche dal punto di vista fisico”.

FOTO: Twitter ufficiale Atalanta