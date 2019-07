Gasperini: “Malinovskyi ha personalità, Muriel sta lavorando tanto”

Dopo la vittoria per 6-0 dell’Atalanta sul Renate, il tecnico dei nerazzurri Gian Piero Gasperini ha parlato della partita e del mercato dei bergamaschi: “Non avendo cambiato molto, abbiamo dei vantaggi quest’anno, il gruppo mi darà una mano a far inserire nel modo giusto i nuovi. Malinovskyi è un giocatore di personalità, al di là della condizione fisica e dell’inserimento in una nuova realtà. Muriel sta lavorando molto, oggi era affaticato, ma se consideriamo lo Zapata dell’anno scorso è più avanti. Duvan è un tassello importante, giovedì inizierà a lavorare con la squadra. Il mercato? I tempi sono imprevedibili, abbiamo un gruppo solido, abbiamo preso solo Malinovskyi e Muriel ed è andato via Mancini. A me bastano 16-17 titolari, uno può essere un difensore per sostituire Mancini, l’altro un attaccante con alcune caratteristiche. Siamo molto attenti sul mercato, dobbiamo crescere ancora inserendo tre o quattro giocatori per alzare la qualità della rosa. Sergi Gomez? Ad oggi è un calciatore del Siviglia, la società ha i tempi giusti per scegliere attentamente chi arriverà”.

Foto Twitter Atalanta