Gasperini: “Malinovskyi? Se un arbitro non ha certezze su questi episodi deve fare un altro mestiere”

08/03/2026 | 21:13:07

Gian Piero Gasperini ha parlato a DAZN tornando sull’episodio del fallo di mano di Malinovskyi: “Se un arbitro non ha certezza in una situazione del genere allora deve fare un altro mestiere. Non è possibile sostenere una tesi del genere. Magari non l’ha giudicato da rigore per altri motivi, ma non perché non si capisce. Non dovete provare niente: non ha visto una cosa. La realtà è quella, ed è abbastanza evidente. Poi lui non l’ha ritenuto da rigore, fine. Non bisogna attaccarsi ad altre cose”.

Foto: sito Roma