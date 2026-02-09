Gasperini: “Malen segnerà tanto, è simile a Vialli. Palestra è un top”

09/02/2026 | 23:10:05

Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport al termine di Roma-Cagliari: “Abbiamo fatto un’ottima gara, soprattutto il primo tempo. Questa squadra reagisce sempre, è entrata in campo con carattere, voleva riscattare la sconfitta di Udine. Peccato non aver chiuso il primo tempo con un gol in più, abbiamo lasciato la gara aperta. Anche il secondo tempo mi è piaciuto, con la squadra che ha mostrato un buon livello. Malen sono convinto che segnerà ancora tanto. Dobbiamo essere bravi a supportarlo e a servirlo bene con qualità. Ha caratteristiche difficili da contenere. Ha la potenza e la capacità di smarcarsi di Vialli, nei movimenti è simile. Van Basten invece era più fisico. Palestra è un top, è un 2005. Abbiamo cominciato a farlo allenare con l’Atalanta da minorenne, poi è andato con l’Under 23 anche perché davanti aveva tanta concorrenza. La sua crescita è stata importante, l’esperienza gli è servita. Ora sta giocando da grande calciatore. Noi cerchiamo sempre di essere all’altezza di tutti, abbiamo agganciato la Juventus e siamo vicini a Napoli e Milan. Hanno tutti grandi attacchi, anche Como e Atalanta. Non è facile affrontare queste squadre. Vogliamo crescere nel reparto offensivo, sicuramente l’arrivo di Malen ci dà tanto. Ora speriamo di recuperare anche gli infortunati. L’arbitraggio? Oggi non c’è stato nemmeno un intervento, fantastico. Vuol dire che è filato tutto liscio e si è giocato di più, gli episodi li ha visti tutti l’arbitro. Partita perfetta”.

