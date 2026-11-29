Gasperini: “Malen? Ha preso un pestone sul tendine, è una questione di pochi giorni”

29/11/2026 | 20:57:18

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Monza. Queste le sue parole:

“Le condizioni di Malen? Ha preso un pestone sul tendine. Uno di quelli dolorosi, faceva fatica a tenere scarpa perché gli picchiava sul taglio. La ferita è superficiale, è uscito per quello. Ma è una questione di pochi giorni. Le 650 panchine in Serie A? Io spero che le più belle siano le prossime. 650 sono tante e le ricordo tutte con grande piacere. La serie a è sempre stato un traguardo ottimo da raggiungere. E tutte sono state fantastiche”.

Foto: X Roma