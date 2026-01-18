Gasperini: “Malen alza il livello, spero che venga costruita una squadra per esaltarlo”

18/01/2026 | 20:32:25

Gasperini ha parlato a Sky dopo Torino-Roma: “Malen è un giocatore di livello, alza il livello complessivo del rendimento offensivo. Abbiamo creato tanto e giocato con qualità. Volevamo questa vittoria: è un bel segnale. Il primo gol è straordinario, anche Paulo ha fatto una grande partita. Hanno un linguaggio tecnico molto importante e su questo vogliamo costruire le prossime gare. Malen ha le caratteristiche che cercavo, ha abilità nello smarcarsi e di spostarsi sia sul taglio che sull’apertura. Conclude con velocità e potenza: sono doti fondamentali perché cerchiamo di costruire cose pericolose dentro l’area. Se Malen può fare il trequartista? Spero di no, spero possa fare il centravanti a lungo e che costruiremo una squadra anche per esaltarlo. Ci sono partite e partite poi, però è un centravanti e bisogna sfruttarlo vicino l’area”.

